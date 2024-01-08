ليست ضمن أجمل 100 وجه بالعالم فقط.. كيف نجحت ياسمين صبري في سحر جمهورها بـ أبو نسب؟

نجاح كبير حققته ياسمين صبري في فيلمها الأخير أبو نسب، العمل الذي تعاونت فيه مع نجلي الكِبار ابني الزعيم، الفنان محمد إمام، والمخرج رامي إمام، حيث استطاعت الفنانة أن تلفت الأنظار إليها بأدائها في العمل، ولاحظ الكثيرون تطورها الكبير في الفترة الأخيرة، فبعد غياب 3 سنوات عن الساحة، عادت ياسمين من جديد لتنافس بقوة في شباك التذاكر عن طريق أبو نسب.

وياسمين صبري كغيرها من النجمات، تلقت انتقادات في بداية مشوارها الفني، فلم تسلم الفنانة من اتهامات عملها في الفن بسبب جمالها، حيث زاد من هذا الأمر ظهورها في الأعمال بدور الفتاة الجميلة، ابنة الطبقة الارستقراطية، التي يسعى البطل طوال العمل للتقرب منها والارتباط بها، مما جعل البعض يوجه لها انتقادات يتهمها فيها بأن نجاحها في الفن سببه جمالها، وليست الموهبة، التي انشغلت طوال الفترة الأخيرة بتطويرها وتنميتها، وزاد من هذا اختيارها عام 2017، ضمن أفضل 100 وجه في العالم.

تلك الاتهامات، علق عليها الناقد الفني طارق الشناوي، الذي قال في تصريحات مسبقة له، إن ياسمين صبري ليست فتاة جميلة فقط، بل إنها فنانة موهوبة تحتاج لمخرج يستغل قدراتها الفنية ويوجهها، حيث نصحها بالتنوع في أعمالها، واختيارها بعناية حتى لا يتم حصرها في دور الفتاة الجميلة فقط، قائلًا: إحنا معندناش في السينما المصرية فتاة أحلام، في المرحلة العمرية اللي بتمثلها ياسمين، ولكن الأداء الكوميدي محتاجة عين مخرج يحاول قيادة الممثل بشكل مختلف، حتى لا يكون ثقيل الظل على الجمهور.

أما في الجانب الفني، فهناك مخرجون أشادوا بموهبة ياسمين صبري، منهم المخرجة إيناس الدغيدي، التي أكدت أنها إذا قدمت فيلمًا جديدًا للجمهور، ستختار ياسمين صبري بطلة للعمل، معللةً: تمتلك كاريزما ومحتاجة تتوجه فقط.. عايزة مخرج يبرز إمكانياتها للجمهور.

ومن باب التجربة، فالمخرج رامي إمام أيضًا، أكد أن ياسمين صبري فنانة مُلتزمة تهتم بأدق التفاصيل في العمل، وتحرص على تطوير ذاتها بشكل كبير، إذ قال في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب: مش هبالغ بس أنا مستمتع بالشغل معاها، لأنها فنانة ملتزمة جدًا، وبتشتغل على نفسها، وقولتلها أنتِ أتطورتي، وبقت مركزة في كل التفاصيل.

أما بالحديث عن شباك التذاكر، فنجد أن ياسمين صبري حققت نجاحًا ساحقًا، بفيلمها الأخير أبو نسب، حيث تصدر الفيلم المركز الأول في قائمة الإيرادات، وذلك بسبب شعبية نجوم العمل، وتعلق الجمهور بأعمال ياسمين صبري ومحمد إمام، التي يسيطر عليها الجانب الرومانسي والكوميدي أيضًا.

ويأتي نجاح ياسمين صبري مع محمد إمام في أبو نسب للمرة الثالثة، حيث تعاون الثنائي من قبل بفيلمي جحيم في الهند، الذي طرح عام 2016، وفيلم ليلة هنا وسرور الذي عرض عام 2018، وجميعها أعمالًا حققت نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائي.

القاهرة24