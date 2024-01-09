الوزراء يؤدون اليمين القانونية – تعديل في قطر

الشيخ تميم امير قطر أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدى أصحاب السعادة الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 اليمين القانونية، بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. كما حضر أداء اليمين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر على أن يعين كل من: 1- سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي. 2- سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرا للرياضة والشباب. 3- سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل ،ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء. 4- سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية. 5- سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، عضوا بمجلس الوزراء. وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. الشرق القطرية

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