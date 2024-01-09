تصعيد خفي في سوريا

ظهرت أخيراً مؤشرات تصعيد إقليمية ودولية على عدة جبهات في سوريا دون أن نتمكن حتى الآن من تحديد جدية هذه التصعيدات، أو مآلاتها التي ترنو إليها، لكن ربما ما زاد من جديتها أنها تأتي من عدة فاعلين دوليين وإقليميين في نفس الوقت، بالإضافة إلى نوعية التصعيد الذي لم يكن معهوداً في السابق، ولعل أكثر هذه التصعيدات جدية ونوعية هو تحليق طائرات إف 16 التركية فوق سماء مدينة إدلب وعلى الحدود التركية _السورية، وهو ما لم يحصل منذ حملة النظام السوري وحلفائه قبل خمس سنوات على المناطق المحررة في الشمال السوري.

ترافق هذا مع قصف للنظام السوري وحلفائه بالفوسفور الحارق لمدينة إدلب المأهولة بالسكان وعلى مدى يومين متتاليين حتى صباح يوم الإثنين تاريخ كتابة هذا المقال، مما تسبب في سقوط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى رد المدفعية التركية في عمل نادر الحدوث على مصادر النيران في بلدة سراقب التي يسيطر عليها النظام السوري وحلفائه، والتي استهدفت مدينة إدلب.

السلوك التركي الجديد يأتي بعد أيام على تبريد وزير خارجيتها حاقان فيدان مع النظام السوري، وحرصه على التطبيع معه، وذهبت بعض وسائل الإعلام إلى إمكانية ترتيب روسي للقاء بين رئيس النظام السوري، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن يبدو أن التصعيد الأخير، متزامناً مع قصف تركي نوعي على مواقع مليشيات قسد الكردية سيُصعب ويُعقد الموقف من جديد.

الظاهر أن التجربة الأردنية الفاشلة في السعي للتطبيع مع النظام السوري ومحاولة إدماجه مجدداً في الجامعة العربية العام الماضي، ألقت بظلالها على تركيا، فالأردن اليوم يدفع ثمناً باهظاً لمبادرته بعد انشغاله اليومي وفي بعض الأحيان أكثر من مرة بصدّ هجمات لمسلحين مهربين عبر حدوده، وقد استمرت المواجهات بينهما في بعض الحالات إلى ساعات طويلة وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، وهو ما يعكس حرص وإصرار المهاجمين على الوصول إلى الهدف، الذي بات بنظر محللين وخبراء أردنيين هدف تحويل الأردن إلى محطة ترانزيت لنقل المخدرات، للخليج وفلسطين ومصر وغيرها. وقدرت مقبوضات الأمن الأردني من المخدرات في الفترة الأخيرة بمليارات الدولارات، بينما رأت المصادر الأمنية الأردنية أن المسألة تتعدى تهريب المخدرات إلى تهريب أسلحة نوعية لم يكن تهريبها وارداً في الفترة الماضية، ولعل ما صرّح به مسؤول أردني كبير للخبير البريطاني المعروف بالشأن السوري ريتشارد ليستر من أنه نادم على مساعيه في التطبيع مع النظام السوري بعد إصرار المجموعات المهربة على مواصلة استراتيجية تهريب المخدرات، وهي استراتيجية للنظام أولاً وأخيراً، دفعت الأردن إلى شن غارات جوية على بعض المواقع السورية لتفكيك هذه الشبكات والمصانع.

الواقع على الجبهة الأردنية دفع نخباً أردنية إلى الدعوة لإقامة منطقة عازلة بعمق 30 كم تماماً على غرار ما تقوم به تركيا على حدودها مع سوريا، وذلك من أجل ضمان الحدود الأردنية التي أرهقت متابعتها وضبطها قوات الأمن الأردنية في مواجهة مجموعات التهريب هذه، ولا تزال عمان تستذكر مقولة سابقة لرأس النظام السوري من أن درعا والسويداء مشكلة أردنية، ويتصاحب هذا كله مع استمرار انتفاضة السويداء ضد النظام السوري والتي تكمل عامها الكامل في مايو/ أيار المقبل، بالإضافة إلى إمكانية تحويل المنطقة من درعا إل التنف حيث القاعدة الأمريكية هناك مروراً بالسويداء لحزام، بعيداً عن سيطرة النظام السوري، وهو الأمر الذي يقتات على جغرافيته وشرعيته وسيادته التي تتقلص أكثر فأكثر.

الرد الأمريكي على الاستهدافات التي تقوم بها المليشيات العراقية المسلحة على قواعدها العسكرية في العراق وسوريا ازداد كماً ونوعاً في الفترة الماضية بحيث بات يستهدف شاحنات الأسلحة الإيرانية القادمة للمنطقة، ومعه استهداف وسط بغداد ومقرات مليشيات النجباء، بالإضافة لما تردد عن نقل مضادات جوية أمريكية من الأراضي العراقية إلى الشمال الشرقي السوري وذلك في تحسب لتصعيد عسكري في المنطقة..

وبالعودة إلى ما افتتحنا به مقالنا عن تحليق طائرات إف 16 التركية فوق سماء إدلب، لا يُستبعد أن يكون التحرك التركي اليوم جزءاً من تفاهمات بين تركيا وأمريكا من أجل الضغط على النظام السوري وحلفائه، والتي تسعى أنقرة من خلاله إلى توسيع نفوذها ومجالها في سوريا بعد الخذلان الأمريكي لها طوال سنوات الثورة السورية، وربما هذا ما يفسر تصعيد النظام السوري وحلفائه لهجماتهم على إدلب والشمال السوري المحرر، في عملية جس نبض الثوار وحلفائهم الأتراك، بالإضافة إلى محاولة استباقية تهدف إلى المواجهة، كل هذا برسم المستقبل الذي سيكشف عن مدى جدية هذه التحركات، أم أنها جزء من عمليات ضغط الفاعلين على بعضهما بعضاً، وما أكثر الفاعلين في الساحة السورية، وذلك على أمل تحقيق امتيازات لهم في ساحات وميادين أخرى على حساب السوريين.

د. أحمد موفق زيدان – الشرق القطرية

