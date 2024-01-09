بالصور..الداخلية القطرية: القبض على شخصين من جنسية عربية قاما بسرقة هواتف وأجهزة إلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية القطرية بأن إدارة البحث الجنائي بالإدار ة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من من القبض على شخصين من الجنسية العربية لقيامهما بسرقة عدد من الهواتف النقالة وأجهزة إلكترونية أخرى من أحد المحلات التجارية بعد الدخول إليه وتعطيل كاميرات المراقبة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس : ” بتدوين أقوالهما اعترفا بما نسب إليهما وأفادا بقيام أحدهما بالسرقة والآخر ببيع المسروقات، وعليه تمت إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.”

الشرق القطرية