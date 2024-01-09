تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط 50 طن سكر داخل مخزن بدون ترخيص في الدقهلية، وحجبها عن المواطنين وتدوين عناوين على أكياس المنتج بخلاف الحقيقة، والتلاعب بتاريخ الصلاحية.
وأشارت معلومات وتحريات أجهزة الأمن إلى العثور بداخل المخزن على 50 طن سكر، وبمواجهة المهتم اعترف بارتكاب الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
الوطن نيوز
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