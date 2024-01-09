الدبلوماسية القطرية كإحدى أدوات السلام العالمي

تعتبر الدبلوماسية إحدى أهم أدوات السياسة الخارجية لأي دولة، حيث تعمل على بناء الجسور وتعزيز العلاقات الثنائية وحل النزاعات الدولية بشكل سلمي.. وفي هذا السياق، ينبغي أن أشير إلى الأدوار الدبلوماسية التي يقوم بها رئيس الوزراء وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كانموذج للدبلوماسية الفاعلة (سواء اتفقنا أو اختلفنا معه).. فمن باب الانصاف ينبغي الإشادة بهذا الرجل الذي قام بأدوار دبلوماسية استثنائية في العديد من القضايا الدولية الساخنة حول العالم، ولعل أحداث الشهور الماضية وما تبع عملية طوفان الأقصى إلا خير دليل على ذلك.

فالرجل ومن باب الانصاف قد برز دوره في عدة قضايا ولعل منها على سبيل الذكر وليس الحصر.. دور الوسيط الذي لعبه في الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة الامريكية بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وعمله الدؤوب من اجل المساعدة على تجنب اي نزاعات محتملة بعد انسحاب القوات الأمريكية، وبفضل مساعيه تلك تمكن الجميع من التوصل إلى اتفاق يراعي حقوق الشعب الأفغاني ويسهم في تحقيق الاستقرار للبلاد. كما لعبت الدبلوماسية القطرية في وقت سابق تحت قيادته، أدوارا كبيرة في تسهيل تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.. وتعد تلك من الخطوات المهمة التي كان يرجى منها أن تعزز الثقة وتبني جسورًا من التفاهم بين البلدين وقد كانت في غاية الاهمية لتحقيق الاستقرار الذي تحتاجه المنطقة على اعتبار أن تنظيم مثل هذا التبادل يُعَدّ فعالًا لتعزيز العلاقات وتحسين المناخ الإقليمي بشكل عام. كما برز دوره المهم ايضاً، من خلال مساهمته في الوساطة بالمحادثات بين فنزويلا والولايات المتحدة.. وكذلك الدور الدبلوماسي الذي لعبه كوسيط بين روسيا وأوكرانيا واسفر عن توقيع الاتفاق الذي يهدف إلى جمع شمل الأطفال بعائلاتهم في أوكرانيا باعتبارها الدولة التي تعاني من حالة الحرب مستمرة لا تحسد عليها.

وعلاوة على ذلك، يجب أن نقف ملياً امام دوره وجهوده السابقة والمستمرة حتى اليوم في رعاية عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية.. وهذا الدور قد اظهر بشكل واضح تجلي الدبلوماسية القطرية والعربية في أفضل حالاتها، حيث اسهم في توفير وسيلة فعالة لتبادل الأفراد المحتجزين لدى حماس والاسرى لدى الاحتلال الصهيوني وتسهيل إعادتهم إلى عائلاتهم، وهو الامر الذي قد يسهم في تخفيف الجراحات القائمة وتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة في تحقيق التبادل الآمن والمضمون للأسرى والمحتجزين.

ولابد من التأكيد على أن الأدوار التي قام بها رئيس الوزراء وزير الخارجية قد ابرزت مهاراته وقدراته الدبلوماسية العالية وانها قد اظهرته عن جدارة بموقف الدبلوماسي الذي يعمل بجد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، وإنه اليوم قد اصبح يمثل القدوة للعديد من الدبلوماسيين والسياسيين الذين يسعون لبناء السلام والتفاهم الدولي والعلاقات الايجابية والمستدامة مع جميع الدول الأخرى.

وفي الأخير لا يمكن اغفال دور الدبلوماسية القطرية في الشأن اليمني وسعيها الحثيث منذ فترة طويلة بهدف انهاء حالة الانقسام وحالة الحرب وتحقيق السلام الشامل في اليمن وبما يوفر لليمنيين المناخات الخصبة والملائمة لتحقيق الامن والاستقرار وإحداث التنمية الشاملة والمستدامة التي تساعد الدولة اليمنية الحديثة لبناء اليمن الجديد.

وبعدما تقدم فإنه يمكن القول وبكل ثقة اذا كان تحقيق السلام الشامل والعادل وتحقيق الاستقرار في اليمن وفلسطين والوطن العربي والعالم يتطلب التعاون والتنسيق بين جميع الدول، فان الدبلوماسية القطرية تحت ادارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد ادركت ذلك وقامت بالعديد من الادوار الفاعلة التي يشار إليها بالبنان في مختلف القضايا العربية والدولية والتي استطاعت من خلالها دولة قطر ان تقدم نفسها كدولة راعية للسلام والتفاهم في العالم. كما استطاعت الدبلوماسية القطرية من خلال تلك الادوار ان تقدم نفسها للعالم كاحدى ادوات السلام العالمي على مختلف الاصعدة سواء في المنطقة العربية او على المستويات الاقليمية والقارية والدولية.. وما تزال جهودها وأدوارها الدبلوماسية الاقليمية والعالمية الطيبة، مستمرة حتى الوقت الراهن بكل كفاءة واقتدار.

عبدالسلام الدباء – الشرق القطرية

