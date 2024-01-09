سحر الجعارة: الكاتب والجماعة

قبل ثلاثة أعوام كتب لى: (أستاذة أنا خايف عليكِ منهم -يقصد تيار الإسلام السياسى- لم أعتد أن تقلق، هم جرّونى إلى المحكمة هل سيقتلوننى؟.. صدقينى.. لا أمان لهم، والوش الحقيقى كامن بداخلهم.. لديهم عدوانية العقارب)!.

ورغم التحذير والخوف الأبوى كان «الأستاذ» وحيد حامد يسجل لى دائماً كلمات الفخر والإعجاب بنضالى ضد «العقارب» وهم -كما كتب لى- أكثر وحشية ممن سماهم «طيور الظلام».. هذا العملاق كان يقرأ لنا جميعاً، ويسجل ملاحظاته ويرسل لنا عبر الـ«واتساب» مقالاً أعجبه: (الكتابة أصبحت صعبة).. كان هذا المناخ أكثر قسوة على قلب «وحيد» المنهك!.

أنا منحازة للأستاذ «وحيد حامد»، أحببته منذ كنت أحبو فى عالم الصحافة، حين كتب هو والكاتب الراحل «أسامة أنور عكاشة» ضد من جلدوا الطبيب المصرى (الذى كان يدافع عن عرض نجله فى أحد البلدان)، أحببته حين قاد حملة الهجوم على «عمر عبدالكافى»، وكان الأخير يقود حملة تكفير الفن وتحجيب الفنانات.. وقتها سدّد «حامد» ثمن مواقفه الشجاعة، فأوقفت الدول العربية شراء أفلامه وإبداعاته فى أول «حصار» لمبدع من نوعه فى العالم العربى.. لكنه نجح فى إقصاء «عبدالكافى» عن تليفزيون الدولة آنذاك، ونجح دائماً فى «كشف المستور» وتعرية الجروح المتقيحة فى مجتمعنا.. وفى كل مرة كان يسدّد الثمن من صحته وسمعته بكتائب التشهير وشلل المصالح.. لكنه لم يندم أبداً، ولم يعلن إفلاسه إبداعياً، ولا اعتزاله للنضال بقلمه الشريف. كاتب برتبة «مقاتل»، كان يقود بقلمه حرباً ضروساً ليمنح للصحافة الورقية «قبلة الحياة» فى سنوات عمره الأخيرة.

«وحيد» علّم فى وجدان جيل بأكمله، تعلمنا الشجاعة وجرأة المواجهة وصرخة الحق من «البرىء».. واكتسبنا وعياً جديداً من «كشف المستور، وطيور الظلام»، ومن حوار «الراقصة والسياسى» اكتشفنا «النحت باللغة» وفن الحوار الاحترافى الذى يلخص صراعاً طويلاً.. أما «الإرهاب والكباب» فكما كان صادماً للجمهور، فإنه أهدانا أسلوب «العلاج بالصدمة»: (زى ما بشوف مصالح الناس، لازم حد يشوف مصالحى، انت لو خلصت لى الشغل، هتاخد ثواب أكتر، ربنا مخلقناش علشان الصلاة طول الوقت، لكن حدد لكل حاجة وقتها.. الصلاة اللى تعطل الشغل صلاة باطلة).. كان الأجرأ على الإطلاق بين كتّاب الدراما.

كيف كان «وحيد حامد» ينحت مصطلحاته الخاصة فى اللغة: («البلد دى اللى يشوفها من فوق غير اللى يشوفها من تحت».. فيلم طيور الظلام، «الفيلم ده قصة ولّا مناظر».. فيلم المنسى).. هذه اللغة هى التى كانت تحول الشاشة إلى بشر وأحاسيس وأحداث.. هى التى كانت تحرّضنا على التأمل والرفض.. تدفعنا للسخرية من أنفسنا، من جهلنا من واقعنا.. تدفعنا لضحك بطعم البكاء.. اللغة التى جعلت السينما سلاحاً للتغيير.

كان «وحيد حامد» يبدع.. يناضل.. يسافر للعلاج.. يكتئب.. يبوح وأنا أستمع فى سنوات الوجع الأخيرة حين يُفضفض بأنفاس تخرج من رئتيه بصعوبة.. بيننا أسرار دافئة وشائكة، تسجّل يوميات الوطن، بعيداً عن سيناريوهات تمر على الرقابة.. ويمكن أن نعتبر أيضاً أن أفلامه ومسلسلاته جزء من «ذاكرة الوطن»، التى سجل فيها يوميات السير على الأشواك: تحالف حزب السلطة مع الإسلام السياسى فى «طيور الظلام»، مسلسل «أوان الورد» الذى رصد بذور الفتنة الطائفية، رائعة «الجماعة» هذا المسلسل الاستثنائى الذى وثّق نشأة الإسلام السياسى «الإخوان» وعرّى أفكارهم التى توّلد الإرهاب.

كان دائماً يدق ناقوس الخطر ويستشعر الكارثة قبل أن تدخل حيز الوجود.. وكأنه كان يقرأ طالع الوطن ويرسمه درامياً.

«وحيد حامد» كان طرفاً فى كل معركة خاضها شرفاء الوطن بفنهم وإبداعهم أو بأقلامهم، كان دائماً مشتبكاً مع الحياة، وداعماً لكل «حرف» متمرد ومقاوم.. هو من غزل بقلمه الساحر خطواتنا.. من علّمنا أن نكتب بحبر القلب.. أن نهزم «الخوف».. أن نذوب عشقاً حتى يتطهر البشر من حولنا. سوف يسجل التاريخ أن «وحيد حامد» كان فى الصف الأول لمواجهة التطرّف والإسلام السياسى والإرهاب، وأنه أول من كشف خداع الإخوان «الجماعة» والسلفيين.. وأنه لم يساوم أو يهادن ولم يسلّم سلاحه «قلمه» لآخر نَفَس فى صدره.

لقد منحته أعماله ونضاله بالقلم ومعاركه على أرض الواقع أعماراً فوق عمره.. سوف يعيش «وحيد حامد» طويلاً فينا وفى وجداننا، فى الأزقة والحارات والأبراج العالية.. فى كواليس السلطة «دينية كانت أم سياسية».. على ضفة النيل الذى كان يعشقه.. وفى ابتسامة كل «منسى» ينتصر على هزائمه.. وفى كل «قلم» تعلّم من «الأستاذ» أن يكون صاحب قضية.

سحر الجعارة – الوطن نيوز

