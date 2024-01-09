اختفاء مدير وكالة السودان للأنباء

ابدى عدد من الصحفيين تخوفهم على مصير مدير وكالة السودان للأنباء الدكتورة فكرية بسبب صعوبة التواصل معها منذ الهجوم على ولاية الجزيرة في الأسابيع الماضية من قبل قوات الدعم السريع. البلد نيوز

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