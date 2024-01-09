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اختفاء مدير وكالة السودان للأنباء

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Asma Osman 0 تبليغ

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ابدى عدد من الصحفيين تخوفهم على مصير مدير وكالة السودان للأنباء الدكتورة فكرية بسبب صعوبة التواصل معها منذ الهجوم على ولاية الجزيرة في الأسابيع الماضية من قبل قوات الدعم السريع.

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البلد نيوز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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