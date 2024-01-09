والي البحر الأحمر يلتقي الكاردينال

إلتقى والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود بمكتبه رجل الأعمال صاحب مجموعة الكاردينال دكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال. وفي تصريح للمكتب الإعلامي للوالي أوضح دكتور أشرف الكاردينال بأن اللقاء مع والي الولاية ناقش مشاريع التنمية بالولاية؛ وأبان بإنتمائه للولاية مؤكداً دعم مجموعة الكاردينال للنفرة الكبيرة التي يقودها والي البحر الأحمر لإنارة وسفلتت الطرق بالولاية. وكشف دكتور أشرف الكاردينال دعم مجموعة الكاردينال لصيانة وإنارة عدد ثلاثة طرق للولاية؛ وأكد أشرف الكاردينال وقفته ودعمه لولاية البحر الأحمر. وناشد رجل الأعمال أشرف الكاردينال رجال الأعمال للإستثمار في ولاية البحر الأحمر ؛ ودعم الولاية. البلد نيوز

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