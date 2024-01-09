ترامب يحذر: إذا فزت بالرئاسة سأحاكم بايدن

حذر دونالد ترامب من أنه قد يحاكم الرئيس الحالي، جو بايدن، إذا عاد إلى البيت الأبيض، حيث أعرب قضاة محكمة الاستئناف في واشنطن عن شكوكهم في مزاعم ترامب بأنه محصن من التهم الجنائية لمحاولته إلغاء انتخابات 2020.

فقد أوضح ترامب في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنه إذا سُمح للقضية بالمضي قدماً، قد يحاكم المرشح الديمقراطي بايدن إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وتابع قائلاً: “إذا لم أحصل على الحصانة، فلن يحصل جو بايدن المحتال على الحصانة”. وأضاف “سيكون جو جاهزاً لتلقي الاتهام، بحسب ما نقلت “رويترز”.

شكوك حول حصانته

وفي حضور ترامب للمرة الأولى منذ أشهر، عبر قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن عن شكوكهم العميقة في أن الرئيس الأميركي السابق محصن من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات عام 2020.

وتساءلت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة أيضا عما إذا كان لديهم الصلاحية القضائية للنظر في الاستئناف في هذه المرحلة من القضية، ما يثير احتمال رفض جهود ترامب.

وخلال المرافعات المطولة، ضغط القضاة مرارا على محامي ترامب للدفاع عن الادعاءات بأن الرئيس السابق محصن من التهم الجنائية.

وقالت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، المعينة من قبل الرئيس السابق جورج بوش الأب، ”أعتقد أنه من المفارقة القول إن واجبه الدستوري المتمثل في التأكد من إنفاذ القوانين بأمانة يسمح له بانتهاك القانون الجنائي”.

قضية جنائية تلاحق ترامب

وحاول محامو الجمهوريين، الثلاثاء، إقناع القضاة الثلاثة بوجوب رفض قضية جنائية اتحادية تتهم ترامب بتخريب الانتخابات قبل عرضها على المحكمة في مارس/آذار.

ومع بدء مسابقة الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري في كل ولاية على حدة الأسبوع المقبل، يستغل ترامب جلسة الاستماع كفرصة للادعاء بأنه ضحية الاضطهاد السياسي.

ولطالما رأت وزارة العدل الأميركية أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين بسبب أفعالهم أثناء توليهم مناصبهم، ويقول ترامب إن ذلك يجب أن ينطبق على الرؤساء السابقين أيضاً.

ترامب يتقدم

يذكر أن ترامب، الذي خسر أمام بايدن في انتخابات 2020، يحقق تقدما كبيرا على منافسيه في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة منذ الإعلان عن أول تهمة جنائية ضده في مارس/آذار الماضي.

ومن المتوقع أن يفوز بسهولة في اقتراع يوم الاثنين في ولاية أيوا.

العربية نت