“سليم وبني جرار” تعلنان جاهزيتهما للانخراط في المقاومة الشعبية

اشاد الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض بالتدافع الكبير من قبل مكونات مجتمع الولاية والادارة الأهلية وانخراطهم في المقاومة الشعبية التي انتظمت كافة محليات الولاية لنصرة القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة دفاعا عن الأرض والعرض .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بأمانة الحكومة بربك امس وفد قبيلتي ” بني جرار وسليم ” ، في إطار برامج التعبئة العامة والاستنفار والمقاومة الشعبية.

وقال الوالي ان النيل الأبيض ماضية في برامجها الداعمة للمقاومة الشعبية وسخرت كافة امكانياتها لاسناد القوات المسلحة وتسهيل عمليات تكوين لجان المقاومة الشعبية بجميع المحليات حتى يتحقق النصر الكامل للقوات المسلحة ضد المليشيا المتمردة .

من جهتهم اعلن قيادات وفد قبيلتي بني جرار بقيادة السيد عادل احمد فضل المولى نوباوي وقبيلة سليم بقيادة الأستاذ النور حماد النور والامير سعيد ادريس عن جاهزيتهم للانخراط في المقاومة الشعبية، مؤكدين وقوفهم مع القوات المسلحة في خندق واحد مطالبين بتسليح المقاومة لحماية البوابة الجنوبية والغربية للنيل الأبيض .