والي كسلا: عزتنا في ارضنا وسنواجه كل من تمرد علينا

قال والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن لدى مخاطبته برئاسة شرطة الولاية الجمعون الثاني لوحدات الشرطة المختلفة بحضور مدير شرطة الولاية اللواء شرطة سفيان عبد الوهاب ان عزتنا في ارضنا ولن نتراجع عنها خطوة وسنواجه كل من تمرد علينا واراد ان يجابه الوطنية الحقة.

واشاد الوالي بالانسجام والوحدة القوية بين مختلف القوات الامنية والتي كانت سببا من اسباب النجاح والتقدم وتاكيد بان الشرطة تقف مع القوات المسلحة في حماية الثغور.

واضاف الوالي ان الجاهزية لقوات الشرطة تبعث الطمانينة في نفوس المواطنين وتشعرهم بانهم آمنون في منازلهم واسواقهم وكل بقاع التحرك مشيرا الى الحماس والروح العالية التي اظهرها افراد الشرطة في مختلف فصائلها ليست وليدة اللحظة وانما مكون داخل النفوس من اجل حماية الارض.

وقال اننا وبما رأيناه نرفع تمام الجاهزية للقائد العام للقوات المسلحة بان الشرطة في ولاية كسلا بمختلف وحداتها وفصائلها جاهزة للقتال والنزال وملاقاة العدو، منوها الى ان التلاحم في الجبهة الداخلية للمواطنين كان أساسه تلاحم قوات الشرطة بسندها ووقفتها ودورها في الداخل الذي يعد واحدا من مهامها تجاه صون الاعراض وتطبيق القانون.

وجدد الوالي ثقته في قوات الشرطة في حماية الولاية وكل الثغور الى جانب جاهزيتها للمشاركة في تحرير كل شبر دنسه العملاء بالسودان .

من جانبه اوضح مدير الشرطة ان الجمعون هو الثاني لقوات الشرطة وتم بنجاح كبير كما في الجمعون الاول واعلن جاهزية قوات الشرطة واستعدادها للدفاع عن الولاية وكافة الممتلكات مبينا ان كافة افراد وفصائل قوات الشرطة على قلب رجل واحد لتأدية الواجب وحماية الولاية وكل الثغور .