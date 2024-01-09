امن النيل الأبيض تدشن انطلاق عمل قوات العمل الخاص بالولاية

دشنت لجنة امن ولاية النيل الأبيض بأمانة الحكومة بربك ظهر اليوم انطلاق مشروع قوات العمل الخاص بالولاية وذلك عقب اكتمال كافة معيناتها ومتطلباتها بواسطة إدارة الاستخبارات العسكرية وبرعاية كبيرة من قبل الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض .

وأكد الوالي خلال مخاطبته هذه القوات جاهزيتها للدفاع عن الولاية وحماية ممتلكات المواطنين ، وأعرب عن سعادته بانطلاق عمل قوات العمل الخاص بالولاية لما تتميز به من فراسة وتضحيات قتاليه .

واضاف أنها تعتبر خير معين وسند للجنة الأمنية وقيادة الفرقة الثامنة ١٨ مشاة بكوستي ولمواطني النيل الأبيض حتى تنعم الولاية بالامن والاستقرار .

وقال الوالي ان اللجنة الأمنية ظلت متابعة لتجهيزات هذه القوات الى ان رأى هذا المشروع النور في هذه المرحلة المهمة من عمر البلاد .

وطمأن الوالي مواطني الولاية بان لجنة الأمن في انعقاد دائم ليل ونهار من أجل راحة وامن واستقرار المواطنين .

وفي ذات الصدد قال اللواء ركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقه الثامنة عشر مشاة بولاية النيل الابيض أننا اليوم نعلن التدشين الرسمي لقوات العمل الخاص في حدود مسئولية الفرقة الثامنة عشر مشاة وجاهزية عملها لمواجهة كل المهددات داخل الولاية وفي مكان تمركز العدو .

وأكد ان كل القوه تم تجهيزها واعدادها بالصورة المثلى وتكملة كل متطلباتها برعاية لجنة الأمن ووالي الولاية لدحر التمرد والمليشيا المجرمة .

سونا