الصحة الاتحادية تبحث تحديات برنامج صحة الطفل بولاية القضارف

التقى المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ عبدالناصر حسن علي بمكتبه اليوم ممثل برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة الإتحادية دكتورة رشيدة حسين آدم بحضور الأستاذ الطيب الكردوسي مدير الرعاية الصحية الأساسية والادارات المنضوية تحتها.

وبحث اللقاء مشاكل وتحديات برنامج صحة الطفل بالولاية وتكامل الأدوار بين الإدارات والأقسام المعنية للمساهمة في تقديم خدمة ممتازة للأطفال والعمل على معالجة التحديات والعمل على تطبيق برنامج مسار الطفل المريض الى جانب عدد من الموضوعات الأخري.

من جهته دعا المدير العام للعمل تحت المظلة الجامعة للطفل وتكامل الأدوار لتقديم خدمة ممتازة للأطفال بالولاية ومعالجة الاخفاقات عبر الاجتماعات ومناقشة التقارير وتقوية التنسيق المشترك.

وأشار إلي ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر العاملة علي البرتكولات العلاجية المستحدثة والإهتمام بمحور تعزيز الصحة لدوره المحوري مؤكدا دعمه لتطبيق برنامج مسار الطفل المريض بالمستشفيات والمراكز الصحية.

بينما أوضحت ممثل برنامج صحة الطفل الاتحادي في تصريحات صحفية أن الإجتماع ناقش تطوير خدمات صحة الطفل بالإضافة إلى الوقوف علي التقارير المقدمة مؤكدة دعم المدير العام واشرافه على خدمات صحة الطفل بشقيها العلاجي والوقائي.