جماهير محلية سنجة تعلن مساندتها للقوات المسلحة

أكد ممثل والي سنار المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبد الله ناصر جاهزية شباب ولاية سنار لمساندة الجيش في ساحات القتال وهو يخوض معركة الكرامة،

وقال لدي مخاطبته الحشود الجماهيرية بميدان المولد لاسناد القوات المسلحة تلبية لنداء القائد العام ونداء والي سنار والهيئة الشعبية للمقاومة والتسليح لمحلية سنجة وإستعداداً لحماية النفس والأرض والعرض مبينا إن ولاية سنار عصية على المتمردين الذين يخططون إلى تخريب وتدمير الإقتصاد.

وأضاف مخاطباً المواطنين أي سلاح في أي منطقة غير مقنن سيتم تقنينه وتوفير الذخيرة لممتلكه، وأعلن عن تسليح الشباب وكل من له القدرة على حمل السلاح للإستعداد والتصدي للمتربصين بالوطن تحت شعار ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة….) ونقل تحايا والي سنار وقال انه في زيارة تفقدية للصفوف الأمامية للقوات المسلحة.

وعبر قائد الفرقة ١٧ مشاة بسنجة اللواء ركن عثمان إسماعيل سراج عبر عن سعادته بموقف مواطني محلية سنجة وولاية سنار الداعم للقوات المسلحة، وقال إن السودان لم يؤتً من ولاية سنار طالما يرابط الشعب مع القوات المسلحة في خندق واحد.

وأضاف أن المقاومة الشعبية هي إرادة قوية لنصرة البلاد ورمزية لفراسة الشعب السوداني وعزته وكرامته وإن هذه الإرادة لن ولم تنكسر مهما دفع أو فعل الأعداء، واكد ان سنار جاهزة لصد العدوان ودحر التمرد.

وأكد ممثل القطاعات بولاية سنار المجاهد عدنان عبد الرحمن من خلال رسائل للقائد العام بأن لا تفاوض مع التمرد الذي اغتصب وقتل ونهب ولا للعملاء الذين دمروا الإقتصاد.