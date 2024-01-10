مجلس وزراء حكومة البحر الأحمر يجيز موازنة العام ٢٠٢٤

أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر موازنة العام ٢٠٢٤م التي بلغت مائة وواحد مليار وأربعمائة وعشرون مليون جنيها . جاء ذلك خلال الاجتماع الاول لحكومة الولاية للعام الحالي ٢٠٢٤م الذي انعقد مساء امس بمدينة بورتسودان برئاسة والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور الذي وجه بأولوية الصرف على مرتبات العاملين بالولاية . وفي تصريح للمكتب الإعلامي للوالي اوضح مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية عثمان محمد على ان مجلس وزراء حكومة الولاية اجاز بالإجماع موازنة العام ٢٠٢٤م باعتبارها ميزانية طواريء بالتركيز على الصرف للبنود الملحة، وتفويض الوالي بالموافقة نيابة عن المجلس على اي تعديلات تطرأ على موازنة العام ٢٠٢٤م. سونا

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