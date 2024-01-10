والي الشمالية يؤكد اهتمام حكومته بشريحة الخريجين

إطلع والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله على خطط وبرامج ومشروعات الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالولاية. و أكد لدى لقائه بمكتبه اليوم بمدير الجهاز الاستاذة خالدة عبد الله٬ حرص حكومته وإهتمامها بقضايا الخريجين وتبني برامجهم ومشروعاتهم من أجل تحفيف حدة الفقر ودفع عجلة الاقتصاد والتطور المنشود. من جانبها أكدت مدير الجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالشمالية في تصريح لسونا أن اللقاء جاء في إطار موجهات الدولة في مجال تشغيل الخريجين مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات الإسعافية من المركز لشريحة الخريجين من بينها مشروع (إيدينا للبلد ) والذي يستهدف (6700) خريجا بالولاية الشمالية بجانب الدورات التدريبية والتأهيل للمشاريع القومية. واشارت إلى بداية حصر الخريجين على مستوى الولاية بواسطة اللجنة العليا التي كونت برئاسة الامين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم وتعاون المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية بأعتبار أن الحصر والتحليل والادخال من الركائز المهمة في تنفيذ مشروعات الخريجين وقالت إن المرحلة القادمة ستشهد تكوين الجمعيات التعاونية على مستوى محليات الولاية الشمالية. سونا

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