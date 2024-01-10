بالصور.. المواصفات بكسلا تبيد 11 طنا من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية

ابادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية كسلا أمس سلعا فاسدة وموادا منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس تبلغ (11) طن وتقدر قيمتها بــ23 مليون جنيها.

واشاد والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن لدى وقوفه على عملية الابادة بحضور مدير شرطة الولاية والمدير العام للهيئة وصفي الجمري الى جانب ممثلي الجهات ذات الصلة اشاد بالجهد الكبير لفرع الهيئة في حماية المستهلك وتجنيبه مخاطر استخدام السلع الاستهلاكية والمواد المنتهية الصلاحية من خلال تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على السلع في مختلف المحال التجارية.

وقال ان الهيئة درجت على ان تكون عينا فاحصة لكل المستهلكات والمواد التي يستخدمها المواطن ويتعامل بها في الاسواق.

ورحب بنقل رئاسة عمل الهيئة الي ولاية كسلا التي ستكون الرقيب على كل الاستخدامات في الولايات الاخرى للاطمئنان على سلامة المواد واستخدامها داعيا المواطنين للالتزام بمعايير الصحة والسلامة اولا قبل استخدام السلع الى جانب تضافر جهود كافة الفعاليات المتعلقة بحوائج المستهلك.

من جانبه اوضح مدير عام الهيئة ان الهيئة درجت من خلال حملات التفتيش الخدمي والصناعي الوقوف على السلع منتهية الصلاحية بجميع المحال.

وعبر عن شكره وتقديره لحكومة كسلا ولجنتها الامنية وكافة الجهات ذات الصلة بحماية المستهلك والمنتج مشيرا إلى ان هنالك بعضا من ضعاف النفوس ونسبة للظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد يقومون بممارسات غير قانونية وادخال موادا غير صالحة الي الاسواق.

واكد بان الهيئة حريصة على صحة المواطن وان السودان لن يؤتي عبر بوابة ولاية كسلا وان الهيئة ستستمر في تنفيذ حولاتها التفتيشية حماية للمواطن.

واوضحت الاستاذة نهلة محمد عبد الله مديرة فرع الهيئة ولاية كسلا ان المواد والسلع التي تمت ابادتها جاءت نتاجا لحملات التفتيش الصناعي والخدمي والحملات التي تتم عبر لجنة شؤون المستهلكين المتمثلة في الجهات ذات الصلة .