قال الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية فتح الرحمن محمد التوم: وصول فريق فني للجوازات والسجل المدني إلى دولة ألمانيا لاستئناف استخراج الجواز الإلكتروني والرقم الوطني. الجزيرة – السودان

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