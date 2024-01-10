وفد النقابة العامة للمهندسين يصل معبر رفح لتسليم شاحنات إغاثة لأهالي غزة – صور

وصل وفد النقابة العامة للمهندسين لمعبر رفح البري بصحبة قافلة إغاثة مهندسي مصر لأهالي غزة وذلك لتسليمها لتصل للأشقاء في فلسطين.

تضمنت قافلة الإغاثة خمس شاحنات منهم شاحنتين مواد غذائية وشاحنتين ملابس وبطاطين وشاحنة مستلزمات طبية من القاهرة إلى رفح.

فيما عبر المهندس محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان وأعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة لقيامهم بواجب ومهمة إنسانية من الدرجة الأولى تجاه أشقاء عزل يتعرضون لأبشع الجرائم البشرية، داعين الله عز وجل أن يؤيدهم بنصره على عدو لا يحترم قوانين ولا يعرف الرحمة تجاه طفل بريء وامرأة مسنة.

جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة- محافظ شمال سيناء، أمين جودة- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسيناء، سليمان محمود سليمان- عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بشمال سيناء.

من جانبه وجه محافظ شمال سيناء تحيته إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، وأعضاء المجلس الأعلى وجموع مهندسي مصر على ما قدموه من دعم للأشقاء في غزة، مشيداً بدور نقابة المهندسين في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات المتنوعة.

بدوره أكد المهندس أمين جودة أن مصر بكافة مؤسساتها وفي القلب منها نقابة المهندسين أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

ترأس وفد نقابة المهندسين المصاحب لقافلة الإغاثة محمد عباس- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، وبعضوية كل من مجدي خالد، و أحمد سليمان- عضوي المجلس الأعلى للنقابة، ومحمد عبدالمنعم كامل- عضو الجمعية العمومية.

بوابة الأهرام