القبض على 56 متهمًا من المطلوب ضبطهم وإحضارهم خلال يومين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المصرية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من القبض على 56 متهما من المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وذلك خلال يومين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

بوابة الأهرام