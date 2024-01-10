تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المصرية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من القبض على 56 متهما من المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وذلك خلال يومين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
بوابة الأهرام
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 56 متهمًا من المطلوب ضبطهم وإحضارهم خلال يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.