الأمطار تضرب الإسكندرية في أول أيام الفيضة الكبرى – صور

تعرضت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية الأربعاء، إلى هطول أمطار متوسطة الشدة يصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح تزامنا مع أول أيام نوة الفيضة الكبرى.

وأعلنت شركة الصرف الصحي، تمركز ونشر 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، درجة الاستعداد والطوارئ بين أجهزتها التنفيذية، استعدادا لموجة من الطقس المضطرب وهطول الأمطار.

وتشهد المحافظة نشاطا للرياح التي تصل سرعتها إلى 50-70 كم/س ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بين 2.5 إلى 3.5 متر.

بوابة الأهرام