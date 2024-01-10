الزنجبيل مفيد لتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من البرد‏

أكد الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، على أهمية تناول الزنجبيل في ‏فصل الشتاء، كونه مهدئ للاحتقان الخاص بالجهاز التنفسي والسعال، مشيرا إلى ‏أنه يتناول مشروب الزنجبيل بالعسل الطبيعي والكركم يوميا نظرا لأهميته الكبرى ‏في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، إذ إنه مشروب يحتوى على مضادات الأكسدة ‏والالتهابات.‏

وأضاف “المر”، خلال حواره على تطبيق زوم لبرنامج “صباح الخير يا مصر” ‏تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية ‏المصرية، أنه يفضل تناول مشروب الزنجبيل بالعسل والليمون في الصباح بدلا من ‏كوب الشاي، لكي يمد الجسم بالطاقة ويحمي الإنسان من دور البرد والإنفلونزا، ‏كونه يرفع مناعة الإنسان بالخصائص الضرورية مثل مضادات الأكسدة ‏والالتهابات.‏

ونصح أستاذ الصحة العامة‏، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ‏خاصة في ألأجواء الحالية، موضحا أن تناول الزنجبيل بكثرة قد يؤدي إلى بعض ‏الأضرار مثل حدوث قرحة بالمعدة، فالنباتات العشبية تعتبر من الأدوية لذلك لا ‏يجب تناولها بعشوائية وحسب رغبة كل شخص بل تناولها بجرعات.‏

بوابة الأهرام