تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تعرض سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة أ.د. وليد قانوش- الفيلم الوثائقي السوداني “أجساد بطولية” في السادسة مساء الخميس ١١ يناير الجاري. يعقب العرض ندوة بعنوان “تناول الهوية السودانية في الفيلم السينمائي” تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على بحضور مخرجة الفيلم سارة سليمان. يأتي العرض ضمن فعاليات أنشطة “خميس السينما” والذي يتضمن عروض أفلام متنوعة من حيث النوع، المدة الزمنية والقضايا المتنوعة المختلفة، كما يستهدف عروض خميس السينما صناعة من الشباب المستقلين، الهواة والمحترفين، ويعقب عروض الأفلام حلقات نقاشية مع الصناع والجمهور العام والمتخصص، وذلك للتبادل الثقافي السينمائي بين الأجيال السينمائية المختلفة. بوابة الأهرام

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الفيلم الوثائقي السوداني “أجساد بطولية” في سينما الهناجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.