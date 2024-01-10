شنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، من ضبط 21 متهمًا في مجال ضبط المتهمين الهاربين، و 11 متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
بوابة الأهرام
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تضبط 32 هاربًا خلال مطاردة البلطجية والخارجين على القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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