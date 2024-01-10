“بأجواء شتوية وثلج”.. شاهد ياسمين صبري تخطف الأنظار

ظهرت ياسمين صبري، ببدلة وردية مناسبة لأجواء الثلوج من رحلتها في سويسرا.

وشاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ويعرض حاليا للنجمة ياسمين صبري، بدور العرض فيلم «أبو نسب»، بالتعاون مع الفنان محمد إمام، تدور أحداث فيلم “أبو نسب” فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية “على”، الذى يعمل طبيب أطفال، ويقع فى حب “داليا”، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

فيلم «أبو نسب»، بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

بوابة الأهرام