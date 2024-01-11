“لا يشغلني إلا الفن”.. شيرين عبد الوهاب تقاضي مروجي الشائعات

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بيان عن انتشار شائعات حولها مؤخرا مؤكدة أنها أخبار كاذبة تتعلق بأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، وأن الزج باسمها لحصد المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت شيرين في بيان لها عبر مستشارها القانوني حسام لطفي أن علاقتها بأصدقائها من الوسط الفني بعيدة عن الشبهات والتأويلات، وأنها تسعى لإرضاء جمهورها الذي يستحق كل جهد، وأنها حاليا لا يشغلها إلا فنها.
بوابة الأهرام
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