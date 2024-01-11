نظارة الرباطاب: جاهزون لقيادة المقاومة الشعبية

أكد العميد ركن م عماد عباس الرئيس التنفيذى للاستنفار بمحلية ابوحمد الناطق الرسمى بمجلس ناظر عموم الرباطاب والمناصير في تصريح لسونا ان نظارة الرباطاب والمناصير كان لها شرف اول نظارة فى السودان تبنت عملية الاستنفار ومن ثم احتشدت تحت قيادتها انطلاقة المقاومة الشعبية وذلك من خلال المسيرة الضخمة بميدان عزة بوسط مدينة ابوحمد فى 29 ديسمبر .

و قال انهم بصدد مواصلة عملية تدريب القادرين على حمل السلاح من خلال معسكرات الكرامة 2 بافتتاحهم لمعسكر الباقير جنوبى المحلية مساء اليوم معلنا استعداده لاكمال عملية التسليح .

وأضاف سيادته انهم كمكتب تنفيذى للاستنفار بالتعاون مع قوى الاحتياط بالمحلية قد اكملوا انشاء كتائب استراتيجية مقاتلة، مؤكدا ان محلية ابوحمد خالية تماما من اى مظاهر تسليح سوى تسليح القوى الأمنية وقوات الاحتياط المعاونة.

وأكد عباس مغادرة وفد حركة تحرير السودان جناح مناوى محلية ابوحمد صباح اليوم بعد اكمال مهمته الرسمية مع الجهات المختصة بالمحلية.

سونا