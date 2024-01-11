إعادة تشغيل محطة كهرباء ام دباكر الحرارية اعتباراً من اليوم

استأنفت محطة كهرباء ام دباكر الحرارية اليوم إعادة تشغيل المحطة وادخالها الخدمة بعد توقف دام لمدة أربعة أيام

واثمرت الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة ولاية النيل الابيض في توفير الوقود لاستئناف إعادة عملية التشغيل

وقال المهندس يوسف إسحق محمد مدير محطة كهرباء ام دباكر الحرارية في تصريح ل ( سونا ) ان إعادة تشغيل المحطة جاء بعد جهد مقدر من الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض والذي وفر للمحطة الوقود الكافي لاعادة التشغيل ، وطمأن مدير محطة كهرباء ام دباكر مواطني الولاية والولايات الغربية بعودة الخدمة خلال اليوم بعد تكامل عمليات التوصيل للتيار الكهربائي ما بين قطاعات التوليد والنقل والتوزيع ومحطات الروصيرص وستيت ، وأشار إلى ان قطاع الكهرباء يعمل في منظومة متكاملة

وفي ذات السياق عزا المهندس عبدالله محمد احمد مدير قسم التشغيل بمحطة كهرباء ام دباكر الحرارية خروج المحطة من الخدمة لأسباب فنية تتعلق بمنظومة النقل المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء وشح الوقود ، وقال إن المحطة تتكون من أربعة وحدات تنتج ٥٠٠ ميقاوط في اليوم الا ان الفترة الاخيرة تاثرت المحطة بسبب الظروف الأمنية وقطوعات الشبكة القومية للتوزيع

فيما اشاد المهندس صبري عثمان يوسف مدير قسم الصيانة بمحطة كهرباء ام دباكر الحرارية بالكوادر الوطنية العاملة في المحطة من المهندسين والذين واصلو العمل ليل نهار من أجل ضمان وجود المحطة داخل الخدمة ، وقال ان عمليات الصيانة مستمرة بدوام طواريء يومي مجدولة علي الكوادر العاملة قبل وأثناء وبعد تشغيل المحطة.

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