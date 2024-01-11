مجلس الوزراء المُكلّف يُجيز ميزانية السودان للعام 2024

أجاز مجلس الوزراء المُكلّف، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المُكلّف، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، عثمان حسين، ميزانية السودان للعام 2024، والتي سُميت بميزانية الحرب.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، إنّ الميزانية تستصحب رؤية اقتصادية لفترة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار والتعويضات، وتقوم على استراتيجية ورؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة في مجالات التعافي الاقتصادي والخدمات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والشؤون الإنسانية والمصالحات الاجتماعية والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومشروعات إعادة الأعمال والتعويضات، بالإضافة إلى رؤية حول بناء الإنسان السوداني اجتماعياً وإدارياً وتربوياً وإعداده لمرحله ما بعد الحرب.
وأكّد جبريل أنّ الميزانية مرنة، وسينظر مجلس الوزراء فيها كل (3) أشهر من أجل تقييمها، خُصوصاً أنّهم يتوقّعون عوائد بسيطة بسبب خروج العديد من مناطق خارج الإنتاج بسبب الحرب.
صحيفة السوداني
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