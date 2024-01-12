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وفاة نجل الشيخ عبدالرشيد صوفي

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Asma Osman 0 تبليغ

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انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالحميد نجل فضيلة الشيخ عبدالرشيد صوفي. ونعى دعاة وناشطون ورواد مواقع التواصل الشاب الفقيد، سائلين الله له الرحمة والمغفرة.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو للشاب الفقيد أثناء تلاوته لآيات من الذكر الحكيم بصوت عذب. الشرق تتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

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الشرق القطرية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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