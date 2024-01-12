وفاة نجل الشيخ عبدالرشيد صوفي

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب عبدالحميد نجل فضيلة الشيخ عبدالرشيد صوفي. ونعى دعاة وناشطون ورواد مواقع التواصل الشاب الفقيد، سائلين الله له الرحمة والمغفرة. وتداول ناشطون مقاطع فيديو للشاب الفقيد أثناء تلاوته لآيات من الذكر الحكيم بصوت عذب. الشرق تتقدم بخالص التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان. الشرق القطرية

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