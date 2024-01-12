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ألقت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية القطرية، القبض على شخص من الجنسية العربية قام بتنفيذ عملية سرقة من أحد المحلات التجارية.
ووفق حساب وزارة الداخلية الرسمي على منصة إكس، تمكن المتهم من الدخول إلى المحل عن طريق النافذة، بدافع سرقة مبلغ مالي بداخل خزنة حديدية مستخدما بعض الأدوات (مطرقة، مفك).
وبتدوين أقواله اعترف بما نسب إليه وعثر بحوزته على جزء من المبلغ المسروق، وعليه.
وتمت إحالته إلى الجهات المعنية، لاتباع الإجراءات القانونية بحقه.
وتناشد إدارة البحث الجنائي أصحاب المحلات التجارية إلى ضرورة وضع كاميرات مراقبة لتعزيز إجراءات السلامة.
الشرق القطرية
كانت هذه تفاصيل خبر كسر نافذة المحل وسرق الخزنة الحديدية بمفك ومطرقة.. لص عربي في الدوحة – صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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