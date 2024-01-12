بالصور.. ظهور مُفاجئ لـ شقيقة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل.. وأسرة الفنانة تكشف الحقيقة.. ما القصة؟

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية ادعاءات مثيرة للجدل حول الفنانة شيرين عبدالوهاب، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما ظهرت فتاة تدّعى أنها شقيقة الفنانة، حيث خرج شقيقها الأكبر، ليرد على هذه الادعاءات ويكشف الحقيقة.

خرجت إحدى الفتيات على موقع الفيديوهات الشهير «تيك توك»، خلال فيديو تتهم فيه شيرين عبدالوهاب أنها شقيقتها من الأم، مشيرة إلى أنها تخلت عنها هي ووالدتها.

ونفى شقيقها جميع ادعاءات تلك الفتاة، وكشف عن تقديمه بلاغا رسميا ضدها بسبب تصريحاتها الكاذبة عن شقيقته.

شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة الفتاة

وكتب محمد عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «حسبي الله ونعم الوكيل، أهو زي ما إنتو شايفين كده ناس مريضة وناس حقودة، وناس مقرفة وناس غلاوية وبلاوى بتتحدف علينا وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم مستنقع قذارة وخلصنا من لوسى جابتلنا توتى، وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى ما يعلم بيه إلا ربنا».

وأضاف: «دلوقتي واحدة بتقول إنها أختنا من الأم وبكرة واحدة تانية من الأب وشوية ونلاقى اخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص، مش عارف أقول حسبى الله ونعم الوكيل على مين بالضبط على الناس دى والا على اللى حطنا في الليلة دى غصب عننا، وسيتم تقديم بلاغ رسمى ضد المريضة دى نشوف إيه حكايتها ومين وراها».

المصري اليوم