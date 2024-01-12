اجازة موازنة اقليم النيل الازرق

الدمازين - النيل الأزرق

أجاز مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق اليوم في إجتماعه الدوري الأول بمقر المجلس التشريعي بالدمازين برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024م وقوانينها المصاحبة باجمالي يقدر بأكثر من (150) مليار جنيه .

وأوضح الحاكم لسونا أن إجازة الموازنة الجديدة يجئ في ظل ظروف إستثنائية تمر بها البلاد، موضحاً أن الموازنة الجديدة جاءت ملبيةً لكافة التحديات التي تعترض مسيرة الإستقرار بالإقليم.

وأعرب عن أمله في أن تتضافر الجهود من أجل تذليل العقبات التي تواجه تحصيل الإيرادات الذاتية على مستوى المحافظات تحقيقاً للأهداف والغايات المنشودة والعبور بسفينة الإقليم الى بر الأمان.

وأشاد بالدور المتعاظم للعاملين بوزارة المالية وصادق تضحياتهم في سبيل إعداد مشروع الموازنة الجديدة بالإقليم، ووجه بأهمية التحلي بالمسئولية من أجل توفير الموارد اللازمة لتحسين معاش الناس.

وأبان أن مجلس الوزراء أجاز عدداً من الترقيات للعاملين تأميناً لحقوقهم في الترقي، مبيناً أن الموازنة الجديدة جاءت ملبيةً لأولويات حكومة الإقليم في مقدمتها الأمن ودعم الخدمات الصحية والمياه والكهرباء.

الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي أوضح أن إجمالي الموازنة الجديدة بلغ أكثر من (150) مليار جنيه، موضحاً أن السمات العامة للموازنة تتركز حول تعظيم الإيرادات الذاتية للإقليم.