شاهد مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير كشف عن بطنها وذا أكمام مكشوفة، ونسقت معه بنطلون جينز.

وحرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

انتعلت مي عمر حذاء ذا كعب عالي مع كلات ش صغير، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

صدى البلد