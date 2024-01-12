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شاهد مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل

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Asma Osman 0 تبليغ

مي عمر

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير كشف عن بطنها وذا أكمام مكشوفة، ونسقت معه بنطلون جينز.

وحرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

انتعلت مي عمر حذاء ذا كعب عالي مع كلات ش صغير، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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صدى البلد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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