الهلال يتحرك لخطف نجم مارسيليا

الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية، الجمعة، عن اهتمام نادي الهلال السعودي، بضم الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل وفريق مارسيليا الفرنسي، رينان لودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وقال الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، “دخل الهلال في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع لودي من مارسيليا”.وأوضح فابريزيو، عبر حسابه بمنصة “إكس” (تويتر سابقا): “المفاوضات مستمرة، وستكون قيمة الصفقة حوالي 20 مليون يورو”.وأكد: “مارسيليا في مفاوضات متقدمة أيضا للتعاقد مع جوش دويج (لاعب هيلاس فيرونا) كمعوض لرحيل لودي وتقترب من النهاية لفريق جاتوزو”.

ويمتلك رينان لودي عقدًا ساريًا مع نادي مارسيليا حتى عام 2028، حيث انضم إلى الفريق قادمًا من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، إذ يمتلك النادي الإسباني حق الحصول على نسبة من بيع اللاعب في المستقبل.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، من 19 مباراة بعد تحقيق الفوز في 17 لقاء وتعادلين، ولم يتلق أية هزيمة حتى الآن.

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