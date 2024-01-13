جمعية تنظيم الأسرة تنظم يوما علاجيا مفتوحاً في عطبرة

أعلنت الأستاذة كوثر محمد ابراهيم المدير التنفيذي لجمعية تنظيم الاسرة بولاية نهر النيل ان الجمعية تنظم يوما مفتوحا للعلاج المجاني بمركز الصحة الاسرة بالمربعات شرق بعطبرة وذلك بعد غد الاحد حيث سيتم استقبال المرضى من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. وذكرت أن هذا البرنامج يجئ في إطار احتفال الجمعية بإعادة تأهيل االمركز واكتمال عمليات الصيانة واستقبال كادر طبي متميز من الاختصاصبن الوافدين من ولاية الخرطوم في مجال طب الاسرة للنساء والتوليد والأطفال والأطباء العموميين. واضافت أن الجمعية ستقدم خدماتها للمواطنين بشكل متطور وفاعل حيث لديها أجهزة فحص وتشخيص حديثة. سونا

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