أها يا البرهان بعد تسعة شهور.. الولادة ما قربت؟

مضت تسعة أشهر منذ بدء الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ منتصف أبريل من العام 2023.

وتساءلت إحدى السيدات عن موعد نهاية الحرب، ووجهت تساؤلها عبر إحدى المجموعات النسائية الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محررة “النيلين”.

وقالت السيدة (ن.م) بعد مضي تسعة شهور يا البرهان، الحرب دي ما ما عايز تحسمها ليه؟ السلاح عندك والرجال معاك، والأرض ذاتها بقت فاضية أخد راحتك إنت والجيش، منتظرين شنو؟ أمسحوهم وأكنسوهم المتمردين الحرامية، ما ممكن نحن ذاتنا ملينا اتشردنا، أي وقفة وقفناها معاكم، أموالنا وذهبنا وبيوتنا وأولادنا دخلوا يقاتلو معاك، التطويل دا ما في مصلحة السودان أبدا، كل يوم نقول خلاص بكرة خلاص بكرة ولسة منتظرين وما فقدنا الأمل.

وأضافت السيدة: أها يا البرهان بعد تسعة شهور من الحرب، الولادة ما قربت؟ عايزين نلد فرح وبهجة وسلام وأمان، عايزين ولادة طبيعية ولا قيصرية المهم تنتهو لينا من الفيلم دا والله المستعان.

المصدر – “النيلين”