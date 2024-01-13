منظمة بناء للتنمية الدولية تدعم النظام الصحي بالشمالية

أعلنت منظمة بناء للتنمية الدولية عن دعمها اللامحدود للنظام الصحي بالولاية الشمالية. وأشادت مدير عام وزارة الصحة بالولاية المكلف أمجاد أحمد الحاج علي بدور المنظمة وعملها الكبير الذي قامت به خلال الفترة الماضية في السودان، مؤكدة تذليل كافة التحديات التي تعترض عمل المنظمة ومساعدتها للقيام بدورها تجاه مجتمع الولاية وطالبت منظمة بناء للتنمية الدولية بضرورة تكثيف عملها دعما للنظام الصحي الذي يحتاج لدعم الجميع. من جانبه قال مفوض العون الإنساني بالولاية عبدالرحمن علي خيري إن منظمة بناء للتنمية الدولية لها إسهامات كبيرة في مجالات الصحة والمياه والخدمات الأخري مشيرا إلى أنها كانت تعمل بولاية نهر النيل وولايات سودانية أخري وأوضح أنهم طالبو المنظمة بعمل مسح يشمل مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأخرى مؤكدا دعم وإسناد مفوضية العون الإنساني لعمل المنظمة حتى تؤدي دورها كاملا . من جهته استعرض المدير الإقليمي لمنظمة بناء للتنمية الدولية مثقال علي محمد برنامج منظمته وماقدمته للمجتمعات المحلية قبل الحرب مشيرا إلي أن لقائه بالمسؤوليين بوزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني وقف علي الحوجة في مجالات الصحة والتغذية. واوضح أن هناك ورشة ستقام لمعرفة نقاط الضعف في خدمات الرعاية الصحية التي تحتاج لتدخلات عاجلة وأكد دعم منظمة بناء للتنمية الدولية للنظام الصحي بالشمالية خاصة وأن البلاد في أمس الحوجة لتقديم يد العون والمساعدة . وكانت المدير العام لوزارة الصحة بالولاية الشمالية المكلف أمجاد أحمد الحاج علي عقدت إجتماعا بالمدير الإقليمي لمنظمة بناء للتنمية الدولية مثقال محمد علي بحضور مفوض العون الإنساني بالولاية عبدالرحمن علي خيري ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية محمد محمود السيسي ومدير إدارة المنظمات بوزارة الصحة نجوي جمال إبراهيم. و وقف الإجتماع على آخر ترتيبات المنظمة وبحث سبل تذليل كافة العقبات التي تعترض عملها وأشاد الإجتماع بدور منظمة بناء للتنمية الدولية والمنظمات الأخرى وكافة الشركاء والداعمين للقطاع الصحي. سونا

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