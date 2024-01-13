ضبط مسئول مخزن أغذية حجب أكثر من طن سكر عن الأسواق

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ، لإدارته المخزن “دون ترخيص”، وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية “سكر” بقصد طرحه للبيع في الأسواق بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (1،050 طن سكر)، وبمواجهته أيَّد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جريدة الدستور