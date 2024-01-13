نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ، لإدارته المخزن “دون ترخيص”، وحيازته كمية كبيرة من المواد الغذائية “سكر” بقصد طرحه للبيع في الأسواق بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل المخزن على (1،050 طن سكر)، وبمواجهته أيَّد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جريدة الدستور
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مسئول مخزن أغذية حجب أكثر من طن سكر عن الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.