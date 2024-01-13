رمطان لعمامرة يلتقي فريق الأمم المتحدة القُطري بمدينة بورتسودان في أول زيارة له

التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان لعمامرة بفريق الأمم المتحدة القُطري بمدينة بورتسودان في أول زيارة له للبلاد منذ تعيينه في نوفمبر الماضي. الجزيرة – السودان

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