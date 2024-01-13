شمال دارفور تتعهد بتقديم الخدمات للمواطنين

الفاشر

تسلم امين عام حكومة ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت محمد بقاعة الامانة العامة للحكومة بالفاشر من الأمين العام السابق للحكومة ابراهيم حسب الدائم علي والذي كان قد تم إعفاؤه مؤخراً من قبل وزير ديوان الحكم الإتحادي٬ تسلم اليوم مهام عمله.

وتعهد الحافظ بالمضي قدماً لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بجانب السعي الحثيث لتحقيق الأمن والإستقرار والحد من غلاء المعيشة الناجم جراء الحرب الدائرة بالبلاد.

ودعا خلال مخاطبته مراسم التسليم والتسلم بحضور اعضاء حكومة الولاية وعدد من القيادات الجميع إلى ضرورة وحدة الصف ونبذ العنف وخطاب الكراهية لضمان الوصول لسلام شامل ووقف نزيف الحرب من اجل الوصول إلي وضع أفضل وإستقرار شامل وعبر عن شكره وتقديره لسلفه لجهوده المقدرة التي بذلها اثناء فترة توليه لمنصب الأمين العام لحكومة الولاية.