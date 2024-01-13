شمال دارفور تتعهد بتقديم الخدمات للمواطنين

تسلم امين عام حكومة ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت محمد بقاعة الامانة العامة للحكومة بالفاشر من الأمين العام السابق للحكومة ابراهيم حسب الدائم علي والذي كان قد تم إعفاؤه مؤخراً من قبل وزير ديوان الحكم الإتحادي٬ تسلم اليوم مهام عمله.
وتعهد الحافظ بالمضي قدماً لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بجانب السعي الحثيث لتحقيق الأمن والإستقرار والحد من غلاء المعيشة الناجم جراء الحرب الدائرة بالبلاد.
ودعا خلال مخاطبته مراسم التسليم والتسلم بحضور اعضاء حكومة الولاية وعدد من القيادات الجميع إلى ضرورة وحدة الصف ونبذ العنف وخطاب الكراهية لضمان الوصول لسلام شامل ووقف نزيف الحرب من اجل الوصول إلي وضع أفضل وإستقرار شامل وعبر عن شكره وتقديره لسلفه لجهوده المقدرة التي بذلها اثناء فترة توليه لمنصب الأمين العام لحكومة الولاية.
من جهته إستعرض الأمين السابق خلال تلاوته مذكرة التسليم والتسلم سير تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية واعمال اللجان الفنية المختصة في مجالات المياه والصحة والكهرباء بالإضافة للجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل إجراء المصالحات الإجتماعية ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين كافة مكونات المجتمع وبث روح العمل الاجتماعي والثقافي والرياضي لتخفيف آثار الحرب النفسية على المواطنين سائلآ المولي عز وجل بالتوفيق لخلفه الجديد في ادارة دفة العمل بولاية شمال دارفور خاصة في ظل هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد.
سونا
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