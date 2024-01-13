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الجمهور يحاصر محمد رمضان في الكوت ديفوار عقب صلاة الجمعة – شاهد الصور

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Asma Osman 0 تبليغ

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محمد رمضان

نشر “محمد رمضان” عدد من مقاطع الفيديوهات التي أوضحت زحام شديد عقب خروجه من أحد المساجد في الكوت ديفوار وأداء صلاة الجمعة وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم، كما نشر صورة ظهر خلالها مع المطربة النيجيرية يامي الادي والتي ستشارك في حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا.

كشف الفنان محمد رمضان عن زحام وتجمهر العديد من محبيه حوله أثناء تواجده في الكوت ديفوار عقب أداء صلاة الجمعة عبر استوري حسابه الرسمي على “انستجرام” استعدادًا لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر أن تبدأ السبت.

ويعيش الفنان محمد رمضان انتعاشة فنية خلال عام 2023، حيث إلى جانب إحياء جولته الغنائية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي، أحيا “رمضان” عدد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها ولاقت هذه الحفلات حضورًا وتفاعلًا جماهيريًا ضخمًا، إلى جانب عرض مسلسل “جعفر العمدة” بموسم دراما رمضان الماضي، كما عرض له فيلم “هارلي” بعيد الفطر المبارك، وأخيرًا فيلم “ع الزيرو” وعرض ضمن موسم أفلام الصيف.

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مصراوي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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