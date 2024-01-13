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الطاهر جاه الله قائد قوة الدعم السريع بمنطقة تمبول والتى جاء بها كيكل بدلا عن قوة من الدعم قوامها من آل دقلو/جاه الله ينسحب بقوته من تمبول لصالح الجيش القادم على بعد خطوات !
الطاهر جاه الله يثق في الجيش على أهله بمنطقة تمبول أكثر من ثقته في قوات الدعم السريع التى ينتمي إليها!
كيكل وجاه الله وغيرهم من أبناء المنطقة يحاولون انقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن بعد ما فات الاوان!
بكري المدني
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