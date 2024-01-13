بعد وعكة صحية طارئة.. الفنان سيدي دوشكا يُغادر مركز العزل

غادر فنان الشرق، سيدي دوشكا، مستشفى الوحدة ببورتسودان قسم مركز العزل، الذي قضى فيه أيّاماً بعد تعافيه من الوعكة التي ألمّت به مؤخراً، قبل نقله لمستشفى الموانئ البحرية مركز العزل.

عقب مغادرته المستشفى، شكر دوشكا، طاقم المستشفى: (الشكر للأطباء والممرضين الذين بذلوا كل الجهود لراحتي بعد أن حضرت للمستشفى، وأنا في حاله مرضية سيئة ووجدت نفسي مُحاصراً من قبل ملائكه الرحمة بقيادة محمد شيك عيديت وطاقم مستشفى الوحدة بقسم العزل.. بعد يومين تم تحويلي لمستشفى الموانئ أيضاً بمركز العزل).

وأضاف: (أطمئن أصدقائي أنا بخير في تحسن كبير، ربنا ينعم عليكم الصحة والعافية).

صحيفة السوداني