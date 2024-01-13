عقار يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان

التقى الفريق مالك عقار اير نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان العمامرة اليوم بمقر اقامته ببورتسودان. ووصف مالك عقار لقائه بالعمامرة بالودي وقال انه ناقش قضايا كثيرة خاصة وان المبعوث في رحلة استكشاف للتعرف على الرؤية السودانية بهدف بلورة خارطة طريق تقدم للأمين العام للأمم المتحدة حول كيفية معالجة الازمة في السودان، مبينا أن الحرب في السودان لها ابعاد اقليمية ودولية لابد من مناقشتها. وأشار إلى أن اللقاء ناقش الأوضاع في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر وقمة الإيقاد المرتقبة وموقف السودان منها، مؤكدا انه لا جدوى من انتقال قضية السودان للإيقاد. سونا

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