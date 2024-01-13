والي الشمالية يصدر قرارا بحل لجان التغيير والخدمات والحرية والتغيير

أصدر والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله قرارا تم بموجبه حل لجان التغيير والخدمات بالأحياء والقرى والفرقان والأسواق والمناطق الصناعية وتنسيقيات الحرية والتغيير بالولاية الشمالية وحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والاختام الخاصة باللجان المحمولة وحجزها والتحفظ عليهآ عبر المديرين التنفيذيين للمحليات وحجز جميع الحسابات المصرفية والاموال المودعة فيها بأسم اللجان المحلولة وعدم التصرف فيها وعلى المديرين التنفيذيين بالمحليات تكوين لجان تسييرية بالاحياء والقرى والفرقان والاسواق والمناطق الصناعية بما لايقل عن خمسة أشخاص ولايتجاوز عدد تسعة أشخاص ويتم إختيارهم وفق الأسس والمعايير التالية:

أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ولايحمل أي جواز أجنبي وان يكون مقيم بالمنطقة إقامة دائمة وان لايقل عمر العضو عن ثمانية عشر عاما وان لايكون قد شارك في عضوية اللجان السابقة أو تنسيقية الحرية والتغيير وان لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والامانة وتمثيل الشباب والمرأة وقدامى المحاربين والمزارعين والتجار ومشرف الاستنفار والائمة والدعاة في عضوية اللجان حسب مقتضى الحال ويتم التسليم والتسلم خلال 72 ساعة من تأريخ صدور القرار.