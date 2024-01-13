الدوري الإنجليزي.. السيتي ينتصر على نيوكاسل في مباراة مجنونة

نادي مانشستر سيتي

قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة على نيوكاسل 3-2، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 26، ولكن رد ألكسندر إيزاك بالتعادل في الدقيقة 35، ثم أضاف غوردون ثاني أهداف “الماكبايس” في الدقيقة 37، ولكن دي بروين تعادل للسيتيزن في الدقيقة 74.

ونجح السيتي في أن يسجل هدفاً حاسماً في الدقيقة 90+1، وذلك عن طريق اللاعب الشاب أوسكار بوب، بعد تمريرة من كيفين دي بروين، لتصبح النتيجة 3-2.

وارتفع رصيد السيتي الذي حقق انتصاره الثالث توالياً إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول.

رياضة 24