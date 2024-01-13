قلب فريق مانشستر سيتي الطاولة على نيوكاسل 3-2، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 26، ولكن رد ألكسندر إيزاك بالتعادل في الدقيقة 35، ثم أضاف غوردون ثاني أهداف “الماكبايس” في الدقيقة 37، ولكن دي بروين تعادل للسيتيزن في الدقيقة 74.
ونجح السيتي في أن يسجل هدفاً حاسماً في الدقيقة 90+1، وذلك عن طريق اللاعب الشاب أوسكار بوب، بعد تمريرة من كيفين دي بروين، لتصبح النتيجة 3-2.
وارتفع رصيد السيتي الذي حقق انتصاره الثالث توالياً إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المتصدر ليفربول.
رياضة 24
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي.. السيتي ينتصر على نيوكاسل في مباراة مجنونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.