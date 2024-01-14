شريف منير يطمئن جمهور رانيا يوسف بعد خضوعها لعملية جراحية – شاهد الفيديو

حل الفنان شريف منير ضيفًا على برنامج الإذاعي “أسرار النجوم” تقديم إنجي علي ويعرض على راديو “نجوم إف إم”.

وتطرق شريف منير عن العديد من الموضوعات التي تتعلق بطلاقه من زوجته لورا أحد والذي أثار جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كما تحدث عن ضعف إيرادات فيلمه “ليه تعيشها لوحدك”، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وكواليس مسلسله “بقينا اتنين”.

وتحدث “شريف منير” عن كواليس مسلسله “بقينا اتنين” وكشف عن خضوع الفنانة رانيا يوسف التي تشاركه بطولة المسلسل لعملية جراحية وعلق قائلا: “بالمناسبة على الهواء أنا بقول لرانيا حمدالله على سلامتك لأنها عملت عملية أول امبارح ولسه بتتماثل وهتخرج من المستشفى النهاردة وهي ممثلة ملتزمة وبتحفظ وبتيجي في مواعيدها مابتتأخرش وانبسط جدًا في الشغل معاها”.

يذكر أن، شريف منير يعرض له حاليًا فيلم “ليه تعيشها لوحدك” في تعاونه الأول مع النجم خالد الصاوي وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية.

مصراوي