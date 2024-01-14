استدعاء أسرة فتاة ألقت نفسها من الطابق السادس لرفض والدها خطبتها

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة باستدعاء أسرة فتاة القت نفسها من الطابق السادس لرفض والدها خطبتها من شاب تربطهما علاقة عاطفية وإجبارها على الخطبة من آخر بمنطقة الجيزة لسماع أقوالهم حول الحادث.

كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على فتاة مصابة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقل المصابة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أهل المصابة أفادوا بأن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها بسبب رفض والدها خطبتها لشاب ترتبط به عاطفيا وإجبارها على الخطبة لآخر، مما دفعها للقفز من الطابق السادس، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

الشروق نيوز